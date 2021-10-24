25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Форвард почти два года играет в футбол с переменчивым успехом

Артем Беседин / Фото: Футбол 24

Форвард «Динамо» Артем Беседин высказался о возможном завершении игровой карьеры.

«Психологически трудно переживать такие моменты, с первого взгляда кажется — прошел лишь год и начал играть. Потом сборная, травма… Сейчас анализирую и понимаю, как много сил все это забирает в плане эмоций и психологии. Поиграл всего лишь полгода, и снова такое. Это травматичный вид спорта, никто от этого не застрахован, нужно восстанавливаться и возвращаться в строй. На характер меня точно нет смысл испытывать. Тот, кто будет испытывать, проиграет, сто процентов. Я точно вернусь на футбольное поле, главное — все сделать правильно и не спешить. Даже не было мыслей завершать спортивную карьеру. Игроки даже после не таких травм восстанавливались. Главное — правильно расставить приоритеты, поддерживать себя в форме. Хотелось бы вернуться сильнее, я сейчас все для этого делаю, готовлю себя сейчас, все будет хорошо».

В декабре 2019-го года у Беседина выявили допинг, после чего он был дисквалифицирован на год. В июне 2021-го года Беседин получил травму в матче со Швецией (2:1) на Евро-2020 и до сих пор восстанавливается.

Ранее Беседин рассказал о том, как он восстанавливается после травмы.