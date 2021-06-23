28 игроков «Зари» отправились на сбор в Турцию

Два футболиста не полетели вместе с командой

Фото - ФК Заря

Луганская «Заря» завершила первый сбор в Украине. Пресс-служба клуба огласила список игроков, которые отправятся на второй сбор в Турции. Главный тренер Виктор Скрипник взял с собой 28 исполнителей.

Голкиперы: Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники: Руфати, Жуниньо, Вернидуб, Емец, Имереков, Фаворов, Нагнойный.

Полузащитники: Цвек, Кочергин, Хомченовский, Хлань, Янаков, Алибеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь.

Нападающие: Лунев, Шахаб, Кабаев, Гладкий, Алефиренко, Аллахъяр.

С командой не отправится Рэймонд Овусу. Врачи запретили ему заниматься интенсивными тренировками. Он пройдет дополнительное обследование и после двух-трех дней по нему примут решение.

Также в Турцию не полетит новичок Гильерме. Ему предстоит медобследование. Минимум неделю он будет тренироваться с юношеским составом.

Кроме того, стало известно, что полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинут «Зарю».