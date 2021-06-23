Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»

Лидеры центра поля луганчан отказались от продления контрактов

Фото - ФК Заря

Полузащитники «Зари» Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня не продлят контракты с луганчанами и продолжат карьеру в других клубах. Об этом сообщил генеральный директор Станислав Оганов в комментарии пресс-службе «черно-белых».

С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в «Заре» завершена и они продолжат карьеру в других клубах.

Оба футболиста присоединись к луганчанам летом 2019 года. Юрченко провел с тех пор 68 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 13 ассистов. Иванисеня сыграл столько же встреч, отличился 8 голами и 3 результативными передачами.

«Заря» и «Александрия» забили друг-другу по пять мячей в контрольных матчах.