30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
FIFA протестировала возможные нововведения в правила футбола на юношеском турнире Future of Football Cup в Нидерландах, сообщает RedBull.
Во время матчей молодежных команд ПСВ, АЗ, «Брюгге» и «РБ Лейпциг» на поле действовали такие правила:
1) Ввод мяча из аута ногами;
2) Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;
3) Неограниченное количество замен;
4) Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;
5) Два тайма по 30 минут чистого времени.
Организация проанализирует влияние и пользу этих нововведений, и если результаты будут утешительными, то вполне возможно, что эти правила появятся и в профессиональном футболе.
Не смотря на приостановку проекта Суперлиги, UEFA и FIFA прислушиваются к словам ее идейного вдохновителя Флорентино Переса: сначала был изменен формат Лиги Чемпионов, а теперь тестируются те нововведения, которые ранее предлагал президент «Реала».
Напомним, ранее UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках.