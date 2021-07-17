30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила

«Хоккейные» правила в футболе?

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FIFA протестировала возможные нововведения в правила футбола на юношеском турнире Future of Football Cup в Нидерландах, сообщает RedBull.

Во время матчей молодежных команд ПСВ, АЗ, «Брюгге» и «РБ Лейпциг» на поле действовали такие правила:

1) Ввод мяча из аута ногами;

2) Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;

3) Неограниченное количество замен;

4) Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;

5) Два тайма по 30 минут чистого времени.

Организация проанализирует влияние и пользу этих нововведений, и если результаты будут утешительными, то вполне возможно, что эти правила появятся и в профессиональном футболе.

Не смотря на приостановку проекта Суперлиги, UEFA и FIFA прислушиваются к словам ее идейного вдохновителя Флорентино Переса: сначала был изменен формат Лиги Чемпионов, а теперь тестируются те нововведения, которые ранее предлагал президент «Реала».

Напомним, ранее UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках.