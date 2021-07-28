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34-летний экс-игрок «Динамо» собирается возобновить карьеру

Еременко поддерживает форму в Финляндии
Футбол В Европе
11:59
34-летний экс-игрок «Динамо» собирается возобновить карьеру
Роман Еременко / Фото: Twitter

Алексей Еременко, брат экс-футболиста киевского «Динамо» Романа Еременко, заявил, что 34-летний полузащитник собирается возобновить игровую карьеру.

«Рома поддерживает форму в ФК «Викингит» у тренера Баранова, он наш хороший знакомый. Рома с семьей сейчас в Хельсинки, и когда «Викингит» бывает в столице, тренируется с ними, помогает на играх. А когда гостит у родителей — это 460 км от Хельсинки — тренируется с «Яро». Но это все неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдем хороший вариант для него».

Еременко выступал за «Динамо» с 2008-го по 2011-й годы.

В 2016-м году был дисквалифицирован за допинг на 2 года.

Еременко покинул «Ростов» в феврале, после чего находится без клуба.

Источник: Динамомания Петр Приходько
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Роман Еременко

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