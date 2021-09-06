38-летний Рибери тренируется с «Баварией» и имеет 2 варианта продолжения карьеры
38-летний Рибери уже сегодня подпишет контракт с командой Серии А
Новичок чемпионата готов пригласить опытного вингера
11:59
Франк Рибери / Фото: Twitter
Французский вингер Франк Рибери подпишет контракт с «Салернитаной» уже сегодня, сообщает журналист Фабрицо Романо в своем Twitter.
По его информации, 6-го сентября Рибери пройдет медосмотр в новом клуба и подпишет контракт с «Салернитаной» на 1 год. Зарплата Рибери составит 1,5 миллиона евро в год.
Последним клубом Рибери была «Фиорентина».
Напомним, Рибери также имел и другие варианты продолжения карьеры.
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