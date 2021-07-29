40-летний ветеран «Бетиса» пропустил матч из-за похмелья

Игрок праздновал свой юбилей

Хоакин Санчес / фото - GettyImages

В рамках подготовки к новому сезону испанского чемпионата «Бетис» провел контрольный матч с «Вулверхэмптоном».

Опытнейший футболист команды Хоакин Санчес пропустил игру из-за необычной причины, сообщает Football-Espana.

В протоколе в графе «причина отсутствия игрока» написано resaca, что в переводе с испанского означает «похмелье». Накануне футболист отмечал свое 40-летие и видимо, празднование юбилея немного затянулось.

Товарищеский матч закончился минимальной победой «волков». Единственный мяч забил вернувшийся после страшной травмы черепа Рауль Хименес. Игроку до конца карьеры придется носить во время матчей защитный шлем.

Напомним, «Бетис» интересовался трансфером Романа Яремчука.