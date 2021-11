43-летний Буффон до сих пор тащит. Отбил уже третий пенальти в этом сезоне

Джанлуиджи Буффон / Фото: Getty Images

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отбил уже третий пенальти в этом сезоне – на этот раз в матче Серии Б против «Комо» (1:1).

Gigi Buffon with another penalty save... And look at that celebration pic.twitter.com/ihLEUZrqgJ