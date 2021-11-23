Бущан: «Писал Буффону в Instagram, но он мне не ответил»
Буффон рассказал, что его приглашали в команду испанские гранды
Но вратарь выбрал ПСЖ
Джанлуиджи Буффон / Фото: ВВС
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о клубах, в которые он мог перейти. Его слова приводит Calciomercato.
«Я решил перейти в «Пари Сен-Жермен» в мае 2018 года. В феврале того года решил сменить клуб. Сказал агенту, что хочу сменить команду. Были варианты с «Реалом», «Барселоной» и ПСЖ. В какой-то момент я решил, что могу поделиться опытом с новым клубом. Французы сделали наиболее выгодное предложение. У меня не было гарантий, что я буду основным игроком. Спорт — это конкуренция. Думаю, Доннарумма сделал оправданный выбор. В этом сезоне он испытывает некоторые трудности, но думаю, что он станет основным игроком в скором времени».
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