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Буффон рассказал, что его приглашали в команду испанские гранды

Но вратарь выбрал ПСЖ
Футбол В Европе
23 ноября 20:40
Буффон рассказал, что его приглашали в команду испанские гранды
Джанлуиджи Буффон / Фото: ВВС

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о клубах, в которые он мог перейти. Его слова приводит Calciomercato.

«Я решил перейти в «Пари Сен-Жермен» в мае 2018 года. В феврале того года решил сменить клуб. Сказал агенту, что хочу сменить команду. Были варианты с «Реалом», «Барселоной» и ПСЖ. В какой-то момент я решил, что могу поделиться опытом с новым клубом. Французы сделали наиболее выгодное предложение. У меня не было гарантий, что я буду основным игроком. Спорт — это конкуренция. Думаю, Доннарумма сделал оправданный выбор. В этом сезоне он испытывает некоторые трудности, но думаю, что он станет основным игроком в скором времени».

Есть еще порох! Фантастический сэйв 43-летнего Буффона.

Петр Приходько
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Джанлуиджи Буффон Парма

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