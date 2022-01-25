74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери

Английский тренер называется главным кандидатом

Рой Ходжсон / Фото: ВВС

74-летний английский тренер Рой Ходжсон может возглавить «Уотфорд», сообщает The Athletic.

По информации источника, «шершни» уже контактировали с наставником, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда покинул «Кристал Пэлас».

Напомним, вчера «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери, который в 14-ти матчах с командой победил лишь дважды.

В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» идет в зоне вылета, занимая 19-е место.