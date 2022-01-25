Ходжсон вышел на 10 место среди тренеров по количеству матчей в АПЛ
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Английский тренер называется главным кандидатом
09:20
Рой Ходжсон / Фото: ВВС
74-летний английский тренер Рой Ходжсон может возглавить «Уотфорд», сообщает The Athletic.
По информации источника, «шершни» уже контактировали с наставником, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда покинул «Кристал Пэлас».
Напомним, вчера «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери, который в 14-ти матчах с командой победил лишь дважды.
В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» идет в зоне вылета, занимая 19-е место.
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