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74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери

Английский тренер называется главным кандидатом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:20
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Рой Ходжсон / Фото: ВВС

74-летний английский тренер Рой Ходжсон может возглавить «Уотфорд», сообщает The Athletic.

По информации источника, «шершни» уже контактировали с наставником, который находится без работы с конца прошлого сезона, когда покинул «Кристал Пэлас».

Напомним, вчера «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери, который в 14-ти матчах с командой победил лишь дважды.

В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» идет в зоне вылета, занимая 19-е место.

Петр Приходько
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Теги

Уотфорд Рой Ходжсон

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