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А как же Ребров? «Фенербахче» может возглавить экс-тренер «Шахтера»

Шустер готов вернуться к работе
Футбол В Европе
12:36
А как же Ребров? «Фенербахче» может возглавить экс-тренер «Шахтера»
Фото: Marca

Бывший тренер «Шахтера» Бернд Шустер может вернуться к работе.

61-летний специалист получил предложение от «Фенербахче», сообщает Marca. Клуб на данный момент остался без тренера.

Шустер не тренирует уже два года. В 2019-м году он покинул «Далань Ифан». В 2003-м году он тренировал «Шахтер».

Также «Фенербахче» рассматривает на пост тренера Сергея Реброва.

Андрей Усмонов
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Теги

Фенербахче (футбол)

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