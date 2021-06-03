«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
А как же Ребров? «Фенербахче» может возглавить экс-тренер «Шахтера»
Шустер готов вернуться к работе
Фото: Marca
Бывший тренер «Шахтера» Бернд Шустер может вернуться к работе.
61-летний специалист получил предложение от «Фенербахче», сообщает Marca. Клуб на данный момент остался без тренера.
Шустер не тренирует уже два года. В 2019-м году он покинул «Далань Ифан». В 2003-м году он тренировал «Шахтер».
Также «Фенербахче» рассматривает на пост тренера Сергея Реброва.
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