Валуев: «Крым – часть России. Без реакции это оставлять нельзя»
А как же Лев, Блан… Сборную России возглавил тренер «Ростова»
Карпин будет совмещать оба поста
Фото: ФК Ростов
Сборная России получила нового главного тренера.
Им стал наставник «Ростова» Валерий Карпин. Он подписал контракт до конца года. Более того, Карпин будет совмещать работу в национальной команде и в клубе.
На посту команды он сменил Станислава Черчесова, которого уволили после провального Евро-2020. Примечательно, что в списке кандидатов на пост тренера числились Йоахим Лев и Лоран Блан.
Накануне, «Ростов» Карпина неудачно начал новый сезон чемпионата России, проиграв «Динамо» (0:2).