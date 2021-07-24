А как же Лев, Блан… Сборную России возглавил тренер «Ростова»

Карпин будет совмещать оба поста

Фото: ФК Ростов

Сборная России получила нового главного тренера.

Им стал наставник «Ростова» Валерий Карпин. Он подписал контракт до конца года. Более того, Карпин будет совмещать работу в национальной команде и в клубе.

На посту команды он сменил Станислава Черчесова, которого уволили после провального Евро-2020. Примечательно, что в списке кандидатов на пост тренера числились Йоахим Лев и Лоран Блан.

Накануне, «Ростов» Карпина неудачно начал новый сезон чемпионата России, проиграв «Динамо» (0:2).