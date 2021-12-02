Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
А недавно выступал за «Тоттенхэм» и «Интер». Эриксен тренируется с середняком чемпионата Дании
Хавбеку запретили играть в Серии А
18:14
Кристиан Эриксен / Фото - RTL
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с «Оденсе». Об этом сообщает Sky Sports. Один из представителей датского клуба прокомментировал ситуацию.
Эриксен обратился к нам. Сейчас он тренируется индивидуально.
Хавбек не может выступать и даже тренироваться в Италии с аппаратом, поддерживающим работу сердца. Он играл за молодежные команды «Оденсе» с 2005 по 2009 годы. Сейчас клуб занимает девятое место в чемпионате Дании.
Ранее стало известно, когда Эриксен сможет вернуться на поле.
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