А недавно выступал за «Тоттенхэм» и «Интер». Эриксен тренируется с середняком чемпионата Дании

Хавбеку запретили играть в Серии А

Кристиан Эриксен / Фото - RTL

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с «Оденсе». Об этом сообщает Sky Sports. Один из представителей датского клуба прокомментировал ситуацию.

Эриксен обратился к нам. Сейчас он тренируется индивидуально.

Хавбек не может выступать и даже тренироваться в Италии с аппаратом, поддерживающим работу сердца. Он играл за молодежные команды «Оденсе» с 2005 по 2009 годы. Сейчас клуб занимает девятое место в чемпионате Дании.

Ранее стало известно, когда Эриксен сможет вернуться на поле.