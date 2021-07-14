А примут ли? Ракицкий хочет вернуться в Украину

Защитник хочет вернуться на родину

Ярослав Ракицкий / фото - Eurosport

Украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, что хочет вернуться в Украину после окончания карьеры.

Твой контракт действует до лета 2022 года. Вы уже начали переговоры?

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своем будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше».

То есть переговоров нет?

«Нет. Возможно, о чем-то поговорим только ближе к зиме».

Но тебе же кайфово в Питере и Ленобласти?

«Да, мне здесь очень нравится».

Не думаешь остаться здесь после карьеры?

«Нет. Я украинец, у меня все украинское. Погода у меня на родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная».

А вообще до скольки лет хотел бы играть?

«До 35. Потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе».

У игрока еще есть пару лет поиграть в футбол, ведь этим летом ему исполнится 32 года, так что, по его словам, карьеру он закончит не раньше 2024.

После перехода в российский клуб защитника перестали вызывать в национальную сборную Украины и недавно он сам прокомментировал эту ситуацию.