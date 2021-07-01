А вот теперь начнется настоящий экшн. Да здравствуют битвы за полуфинал Евро – Украина тоже в борьбе

А Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Хорватия – нет

Превью

На Евро осталось всего восемь команд / Фото - UEFA

По ощущениям, это самый крутой чемпионат Европы. И не только из-за сборной Украины. Было очевидно, что какой-то из топов точно неожиданно вылетит – это обычная практика.

Но что в 1/4 финала не будет ни Франции, ни Германии, Португалии, Нидерландов или Хорватии, а будут Дания, Швейцария, Чехия и Украина – это прям супер-сенсационный расклад. Если вы хотите поспорить – не стоит. Это бессмысленно. Текущее Евро действительно крутое.

И мы уже очень близки к его развязке.

На данный момент уже сыграно 44 матча. До завершения турнира осталось только семь. Всего лишь семь.

Сначала – четвертьфиналы.

2 июня

19:00 Швейцария – Испания

Что это было? Кто-то мог себе представить, что в один день плей-офф Евро будут настолько зрелищные матчи? И вот команды, устроившие перестрелки с Францией и Хорватией, сойдутся друг с другом.

У нас зуб на швейцарцев. Слово кантон все еще не забыто… Они подло выбросили нас из элитного дивизиона Лиги наций. Но это, как говорится, совсем другой турнир.

В группе, по факту, ничего экстраординарного они не показали – сыграли вничью с Уэльсом, разгромно уступили Италии и обыграли недокоманду Турции. Итог – выход в плей-офф с третьего места на Францию. Ну а что происходило в той встрече вы прекрасно знаете: команда Владимира Петковича забила первой, но за 15 минут до конца матча горела 1:3.

И французы начали валять дурака – на 81 минуте пустили один, а на 90-й – еще один. Швейцарцы затащили чемпионов мира в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти. Главная звезда соперников не забила – Зоммер, Эльведи, Джака и компания вышли в 1/4 на Испанию.

Это одна из самых критикуемых топ-сборных. Многие и вовсе отказываются упоминать рядом с ней текущей приставку топ. Действительно, 0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей в группе мало кого впечатляют. Но относительно недавние 6:0 с Германией в Лиге наций говорят об обратном.

Команда Луиса Энрике привычно много держит мяч, создает множество моментов, но, почему-то, плохо их реализует. До того плохо, что Альваро Морате и его семье даже начали угрожать расправой. Он исправился – затащил команду в четвертьфинал. Именно гол нападающего «Ювентуса» оказался победным.

Получается, в двух первых матчах Евро Испания забила суммарно 1 мяч, а в последующих двух – 10. Безумная статистика. Удастся ли ее подтвердить в игре против Швейцарии?

Ориентировочные составы команд от UEFA

Швейцария : Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Закария, Цубер – Шакири – Эмболо, Сеферович

Испания: Унай Симон – Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба – Коке, Бускетс, Педри – Сарабия, Мората, Ферран Торрес

Дисквалифицирован: Джака

«Висят» на карточке: Аканджи, Эльведи, Эмболо, Гавранович, Мбабу, Родригес, Шер – Жорди Альба, Бускетс, Родри, Пау Торрес

2 июня

22:00 Бельгия – Италия

Стоит ли говорить, что для многих это скрытый финал? Очевидно ведь – уж больно обе команды хороши.

Бельгия – это команда, которая должна воспользоваться едва ли не последним шансом выиграть хоть что-то своим не молодеющим золотым поколением. Правда, есть одно «но».

Да, подопечные Роберто Мартинеса выиграли все четыре матча на Евро, пропустив только в одном из них. Но в поединке против Италии из-за травм им не помогут (скорее всего) Эден Азар и Кевин де Брюйне. Насколько реально пройти дальше без футболистов такого уровня?

Матч с Данией они оба начинали на скамейке. И чем это закончилось? Бельгия вырвала победу только после выхода обоих на поле: Кевин оформил гол+пас, а Эден сделал ассист на победный мяч. Как-то так.

Италия тоже выиграла все свои матчи на чемпионате. И, ровно как и их соперник, пропустила лишь раз. Но футбол Роберто Манчини вдохновляет. Даже в матче против Австрии, где команда из Бундеслиги дала серьезный отпор, скуадра аззурра выглядела впечатляюще.

Итак, золотое поколение бельгийцев против совершенно не итальянской по манере игры сборной Италии. Действительно, достойно финала.

Ориентировочные составы от UEFA

Бельгия : Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье – Э. Азар/Мертенс, Лукаку, Карраско/де Брейне

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Не сыграет: Кастань

Под вопросом: Э. Азар, де Брейне

«Висят» на карточке: Алдервейрелд, Т. Азар, Вермален – Барелла, Ди Лоренцо, Пессина

3 июня

19:00 Чехия – Дания

В это очень и очень сложно поверить. Кто-то из пары Чехия – Дания выйдет в полуфинал чемпионата Европы. Понятно, что в свое время чехи играли даже в финале, а в составе Чехословакии и вовсе побеждали на Евро. Ну а сказания о победе Дании в 1992 все еще достаточно часто вспоминается.

Но это все история. Как в современном, грубо разделенном на сильных и слабых футболе обе эти команды забрались так далеко в столь конкурентном турнире? А вот так:

Чехия пролезла в плей-офф благодаря трем голам Патрика Шика , один из которых может претендовать на статус произведения искусства. А в 1/8 финала на подмогу Шику пришел еще и Томаш Холеш . В Лиге Европы прошлого сезона его «Славия» прошла «Лестер», «Рейнджерс» и дала бой «Арсеналу». Здесь же – победа над Нидерландами.

, один из которых может претендовать на статус произведения искусства. А в 1/8 финала на подмогу Шику пришел еще и . В Лиге Европы прошлого сезона его «Славия» прошла «Лестер», «Рейнджерс» и дала бой «Арсеналу». Здесь же – победа над Нидерландами. Дания проиграла первые два матча в группе, потеряла при жутчайших обстоятельствах своего лидера, но взяла себя в руки и разбила Россию – пробралась в плей-офф и даже сделала это со второго места. В 1/8 финала в каждом матче была конкуренция: Австрия дала бой Италии, Англия рубилась с Германией, Украина лишь на 121 минуте выбила из турнира Швецию и т.д. Только Дания не заметила соперника – смяла Уэльс 4:0 и пошла дальше. Темные лошадки турнира продолжают нестись галопом по Европе.

Ориентировочные составы от UEFA

Чехия : Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек – Голеш, Соучек – Масопуст, Барак, Шевчик – Шик

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Васс, Хейбьерг, Дилейни, Меле – Брейтвейт, Поульсен, Дамсгор

«Висят» на карточке: Цоуфал, Гложек, Масопуст – Дамсгор, Дилейни, Йенсен, Васс

22:00 Украина – Англия

От этого матча хочется только одного – чтобы мы не вышли на него в статусе чемпионов, которые уже и так выполнили сверхзадачу. Сборная Украины, несмотря на страдания в группе, нервы с выходом в плей-офф и посредственную игру против Швеции, пробилась в 1/4 финала.

Это огромнейшее достижении. Но когда будет еще один шанс пробиться в полуфинал? Когда сойдется столь большое количество факторов? Когда мы еще раз заберемся в сетке плей-офф так далеко?

Команда Андрея Шевченко была готова умереть на поле в матче против Швеции. На Англию нельзя выходить с другим настроем.

Глобально, большинство болельщиков и слова поперек не скажет даже в случае 0:3, 0:4, даже 0:5 от Англии, топовой по меркам футболистов сборной. Но будет печально, если игроки выйдут на поле именно с этими мыслями, а не с неутолимым спортивным голодом.

Мы уже добились много, но и этим нельзя ограничиваться. Мы – не звезды, которые выйдут на бис и со спокойной душей разъедутся по домам. Мы – команда, которой множество раз везло, и теперь нужно своими стараниями это везение удержать рядом с собой.

Фаворит матча очевиден. Как и то, что Англия – топ только на бумаге. Она одна из самых критикуемых супер-команд этого Евро. Сборная Украины не обязана ее проходить, но должна сделать для этого все. У нас уже есть урок 2006 года – победа на везении в 1/8 финала и разгромный вылет от топого соперника. Подобное повторять не хочется. Да и не нужно.

Честно говоря, Австрия все еще не забыта. В матче с Англией было бы прекрасно засунуть те воспоминания куда поглубже, а наружи оставить то, чем мы страна будет гордиться. Приятно ведь было проснуться утром 30 июня (если вы в ту ночь вообще спали) и отовсюду слышать разговоры о том, какие наши футболисты красавцы.

Сборная Украины, вам ведь хочется пережить эти эмоции еще раз? Никто не требует победы. Все надеются на достойный матч. После которого останется только гордость.

P.S. Полуфинал – это очень большой подарок для болельщиков. Но вы подарите, а мы уж как-то с ним разберемся.



Ориентировочные составы от UEFA

Украина : Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко – Сидорчук, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Филлипс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Не сыграет: Беседин

«Висят» на карточке: Довбик, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко – Фоден, Магуайр, Филлипс, Райс