Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Владелец «Челси» не рассматривает возможность покупки других форвардов
08:54
Эрлинг Холанд / Фото: Bild
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд все ближе к переходу в «Челси», сообщает Bild.
По информации ресурса, владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет видеть в команде другого форварда, кроме Холанда. Российский миллиардер намерен выложить за игрока 175 миллионов евро.
Он готов потратить на 20-летнего норвежца максимальную сумму.
В прошлом сезоне Бундеслиги Холанд забил 27 мячей в 28-ми матчах чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель также настаивает на трансфере Холанда.
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