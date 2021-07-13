Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда

Владелец «Челси» не рассматривает возможность покупки других форвардов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:54
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Эрлинг Холанд / Фото: Bild

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд все ближе к переходу в «Челси», сообщает Bild.

По информации ресурса, владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет видеть в команде другого форварда, кроме Холанда. Российский миллиардер намерен выложить за игрока 175 миллионов евро.

Он готов потратить на 20-летнего норвежца максимальную сумму.

В прошлом сезоне Бундеслиги Холанд забил 27 мячей в 28-ми матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель также настаивает на трансфере Холанда.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эрлинг Холанд Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Футбол Сборная Украины
12 июля 14:06
4
Жоржиньо и Эмерсон – дважды чемпионы Европы
Жоржиньо и Эмерсон – дважды чемпионы Европы
Футбол Евро-2020
12 июля 07:42
Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11 июля 12:12
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
Футбол Серия А (Италия)
9 июля 22:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 июля 11:10
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
6 июля 20:34

Новости: Футбол

Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Серия А (Италия)
11:16
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Евро-2020
10:53
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
Украинская Премьер-лига
10:44
Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
Украинская Премьер-лига
10:37
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Украинская Премьер-лига
09:59
Дентиньо сравнил работу Каштру и Де Дзерби
Дентиньо сравнил работу Каштру и Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
09:52
Современный футбол бесит. XSPORT создал Лигу уличного футбола, чтобы вдохнуть в него новую жизнь
Эксклюзив
Современный футбол бесит. XSPORT создал Лигу уличного футбола, чтобы вдохнуть в него новую жизнь
09:00
Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Евро-2020
08:59
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
08:54
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости