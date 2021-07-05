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Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»

Защитник перешел в «Легию»
Футбол В Европе
18:28
Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»
Фото: Legia.com

Защитник «Легии» Жоэль Абу-Ханна рассказал TVP Sport о своем переходе в польский клуб из луганской «Зари».

Почему вы решили перейти в «Легию»?

«Клуб был мне интересен. Перед тем как принять решение, у меня состоялась интересная беседа со спортивным директором Радославом Кухарским. Он рассказал мне о «Легии» и ее амбициях. Это клуб с большой историей и серьезными задачами. Я решил, что это будет правильный шаг для меня после чемпионата Украины. Верю, что в этом клубе я смогу развиваться дальше и одновременно играть в еврокубках».

Виктор Скрипник, тренер «Зари», был человеком, который дал вам вторую футбольную жизнь?

«Можно и так сказать. Два года назад у меня была сложная ситуация, и он предложил мне перейти в «Зарю». Время показало, что это было правильное решение. Он знал меня по Германии и решил, что я могу помочь ему в Украине. Правда в том, что если бы этого не случилось тогда и я не перешёл бы в «Зарю», то я бы не сидел здесь сегодня и не был бы игроком «Легии». Когда всю жизнь проводишь в Германии и играешь здесь в футбол, Украина кажется очень далекой. Это необычное продолжение карьеры, но мне пришлось воспользоваться последним шансом, который также был сопряжен с большим риском. Я думаю, это окупилось. Если бы не «Заря», то не уверен, что я бы сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне».

Абу-Ханна перешел в «Легию» свободным агентом.

Также в Германию перебрался вратарь луганчан Никола Василь.

Андрей Усмонов
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Легия Заря

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