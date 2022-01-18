Агент Бензема: «Не включение Карима в сборную года The Best – неуважение к футболу»

Среди четырех форвардов команды не нашлось места для француза

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Карим Джазири, агент форварда мадридского «Реала» Карима Бензема на своей странице в Twitter прокомментировал результаты премии FIFA The Best:

«Не включить Бензема в число лучших 11 игроков года – это неуважение к футболу. Но мы и так знаем, что FIFA футбол заботит меньше всего, причем уже давно».

Француз провел, пожалуй, лучший год в своей карьере, оказавшись в четверке претендентов на «Золотой мяч» и на премию игроку года от FIFA.

Но среди четырех нападающих, которые попали в символическую сборную года, для футболиста места не нашлось. 34-летний форвард уступил Месси, Левандовски, Холанду и Роналду.

FIFA назвал лучшего игрока 2021-го года. Это не Месси.