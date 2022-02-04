Агент: «Довбик хочет в Италию или АПЛ»

Форвард намерен сменить клуб летом

Фото: Днепр-1

Агент нападающего Артема Довбика из «Днепра-1» Алексей Люндовский рассказал о желании игрока поиграть в топ-лиге Европы.

Довбик, вопреки участившимся в последнее время слухам, остался в «Днепре-1»: это хорошо или плохо для самого игрока?

«Плохого ничего не вижу. Наше общее с Артемом решение – он должен доиграть сезон в Днепре, помочь команде занять призовое место и пробиться в еврокубки. Обратите, кстати, внимание на тот факт, что зимой европейские клубы провернули считанное количество трансферов нападающих, по устоявшейся годами практике приобретения откладывают на лето. Показательный пример – покупка английским клубом «Брайтон» лучшего бомбардира Бельгии Дениза Ундава - взяли его сейчас, но оставили в «Унионе» до конца сезона. Нам, кстати, предлагали подобный вариант, но мы его вежливо отклонили. Заинтересованы в полноценном трансфере. Замечу, что многие клубы из топ-чемпионатов ведут Артема с прицелом как раз на летнее трансферное окно».

Каким европейским чемпионатам отдаете предпочтение?

«Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия».

Сообщалось, что игроком интересуется «Торино».