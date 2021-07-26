Агент Довбыка: «Представители «Трабзонспора» часто контактируют со мной»

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Алексей Люндовский, агент нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка, прокомментировал слухи вокруг перехода его клиента в «Трабзонспор». Менеджер подтвердил наличие переговоров.

Приводят пример с еще одним экс-нападающим «Мидтьюланна» – норвежцем Александром Серлотом, который защищая цвета «Трабзонспора» много забивал, а сейчас выступает за немецкий «Лейпциг». Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбыка и арендой Серлота.

Поэтому надо подождать предложения «Трабзонспора», а уже потом делать какие-то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени.