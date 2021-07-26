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Агент Довбыка: «Представители «Трабзонспора» часто контактируют со мной»
Форвард «Днепра-1» и сборной Украины близок к переезду в Турцию
26 июля 16:37
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Алексей Люндовский, агент нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка, прокомментировал слухи вокруг перехода его клиента в «Трабзонспор». Менеджер подтвердил наличие переговоров.
Последние две недели представители «Трабзонспора» часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбыку. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского «Мидтьюланна», за который в свое время выступал и нападающий «Днепра-1».
Приводят пример с еще одним экс-нападающим «Мидтьюланна» – норвежцем Александром Серлотом, который защищая цвета «Трабзонспора» много забивал, а сейчас выступает за немецкий «Лейпциг». Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбыка и арендой Серлота.
Поэтому надо подождать предложения «Трабзонспора», а уже потом делать какие-то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени.
Ранее сообщалось, что Миколенко и Довбыка хотят наградить за выступление на Евро-2020.
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