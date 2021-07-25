За «Барселону» дебютировал один из обидчиков сборной Украины
Агент форварда «Барселоны» сообщил, что его клиент не покинет команду
Брэйтуэйт не сменит команду
25 июля 18:49
Мартин Брэйтуэйт / Фото: Twitter
Хасан Четинкая, агент форварда «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта, высказался о будущем игрока. Его слова приводит издание El Confidencial.
«Все эти истории о продаже игрока – полная чушь. Мартин играет в лучшем клубе мира, он тут счастлив и был одним из лучших на Евро.
Он продолжит играть за «Барселону»
Напомним, хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич может покинуть команду.
Комментарии 0