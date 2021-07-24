Пьянич может вернутся в Серию А, но не в «Ювентус»

Игрок засиделся на каталонской скамейке

Миралем Пьянич / фото - Goal

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернутся в итальянский чемпионат, сообщает Diario AS.

Игрок оказался не нужен каталонскому клубу и может вернуться в «Ювентус», откуда он перешел в 2020-м году, войдя в сомнительную сделку по обмену. В обратном направлении направился Артур.

«Барселоне» нужно продать немало игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и подписать обратно Лионеля Месси. Пьянич – в их числе.

Также игроком интересуется «Интер», который ищет замену для Кристиана Эриксена, которому могут запретить играть за «нерадзурри».

В минувшем сезоне босниец провел за каталонский клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, президент «Барселоны» заявил, что готов продать Антуана Гризманна.