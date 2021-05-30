Агент: «Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб, чтобы снять проклятие»

Дмитрий Селюк / Фото - Twitter

Дмитрий Селюк, агент экс-подопечного Хосепа Гвардиолы, Яя Туре, заявил о необычной причине поражения «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб. Надо мной раньше смеялись, но сегодня мы в очередной раз увидели, что Гвардиола проклят. Мы же помним ту ситуацию с Яя Туре, поэтому это проклятие действует уже 10 лет.

«Манчестер Сити» тоже мог сегодня победить. Но они это сделают тогда, когда вернут Яя Туре в клуб.