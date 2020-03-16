Агент Клоппа: «Юрген не уйдет из «Ливерпуля», у него еще три года по контракту»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке сообщил, что наставник «мерсисайдцев» не покинет команду ради сборной Германии. Его слова приводит Bild.
Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в «Ливерпуле» не завершена, у него еще три года по контракту. Он четко дал понять это, так что какие-либо спекуляции исключены.
– Полностью ли Клопп отработает свой контракт с «Ливерпулем»?
– Да, безусловно.
Ранее стало известно, что «Бавария» также не отпустит Ханса-Дитера Флика в сборную Германии. Уже официально известно, что Йоахим Лев прекратит работу с Бундестим после Евро-2020.