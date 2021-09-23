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Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»

Панков заявил, чем дальше будет заниматься одиозный форвард
Футбол Украинская Премьер-лига
20:58
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Панков и Милевский / Фото: Twitter

Футбольный агент Александр Панков рассказал, чем дальше будет заниматься Артем Милевский, который завершил карьеру игрока.

«Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты из Украины и Беларуси. Но зачем тратить время?

Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем ютуб-канал «Миля». Плюс у нас есть другие проекты с блогерами».


Какой мы запомним карьеру Милевского.

Источник: Спорт-Экспресс Петр Приходько
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Теги

Артем Милевский Александр Панков

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