Голы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Панков заявил, чем дальше будет заниматься одиозный форвард
Панков и Милевский / Фото: Twitter
Футбольный агент Александр Панков рассказал, чем дальше будет заниматься Артем Милевский, который завершил карьеру игрока.
«Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Да, были варианты из Украины и Беларуси. Но зачем тратить время?
Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем ютуб-канал «Миля». Плюс у нас есть другие проекты с блогерами».
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