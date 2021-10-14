Первый английский легионер Украины признался, что хочет остаться в «Металлисте» как можно дольше
Агент новичка «Металлиста»: «Он сказал, что через два года сможет играть в Лиге чемпионов»
Харрис уже успел забить за харьковчан
09:39
Фото: ФК Металлист
Агент полузащитника «Металлиста» Кадима Харриса Андрей Билейчук рассказал о мотивации перехода в харьковский клуб из Англии.
«Он сказал крутую вещь: «Сейчас у меня в Чемпионшипе 200 матчей, и когда мой сын через 5-7 лет спросит о лучшем моменте в карьере, я могу сказать, что сыграл уже 300-350 игр здесь. Или я принял вызов, перешел в серьезный клуб и через 2 года могу играть вместе с «Металлистом» в Лиге чемпионов против лучших клубов мира».
Деньги – не его основная мотивация. Это реальная история, а не агентские бла-бла-бла. Все английские бюджеты – и АПЛ, и Чемпионшипа – открытые. Последняя зарплата Харриса – 17 тысяч фунтов стерлингов в неделю. На руки – около 10 тысяч фунтов в неделю.
С осознанием того, что «Металлист» восстанавливается и будет большим клубом, в Первой лиге о таких суммах мы не могли говорить. Я ему объяснил, что сейчас мы не можем рассчитывать на такие деньги. Мне понравился фидбэк футболиста, он воспринимает это как вызов».
Харрис уже успел забить за команду.
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