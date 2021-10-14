Агент новичка «Металлиста»: «Он сказал, что через два года сможет играть в Лиге чемпионов»

Фото: ФК Металлист

Агент полузащитника «Металлиста» Кадима Харриса Андрей Билейчук рассказал о мотивации перехода в харьковский клуб из Англии.

Деньги – не его основная мотивация. Это реальная история, а не агентские бла-бла-бла. Все английские бюджеты – и АПЛ, и Чемпионшипа – открытые. Последняя зарплата Харриса – 17 тысяч фунтов стерлингов в неделю. На руки – около 10 тысяч фунтов в неделю.

С осознанием того, что «Металлист» восстанавливается и будет большим клубом, в Первой лиге о таких суммах мы не могли говорить. Я ему объяснил, что сейчас мы не можем рассчитывать на такие деньги. Мне понравился фидбэк футболиста, он воспринимает это как вызов».