Агент Педриньо не подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Шахтером»

Педриньо / Фото - Record

Делмино Уилл Дантас, агент полузащитника «Бенфики» Педриньо, опроверг информацию о подписании его клиентом контракта с «Шахтером». Однако менеджер отметил, что все уже согласовано. Его слова приводит SIC Notícias.

Не было никаких сложностей. Очень благодарен президенту «Бенфики» – он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Поступило предложение, сейчас мы в ожидании заключения соглашения.

Не намерен комментировать игровое время Педриньо в «Бенфике». Возможно, этот трансфер является хорошим для обеих сторон.