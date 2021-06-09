Агент форварда «Аякса» подтвердил переговоры с «Шахтером»
Агент Педриньо не подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Шахтером»
Однако это вопрос времени
Педриньо / Фото - Record
Делмино Уилл Дантас, агент полузащитника «Бенфики» Педриньо, опроверг информацию о подписании его клиентом контракта с «Шахтером». Однако менеджер отметил, что все уже согласовано. Его слова приводит SIC Notícias.
Все уже согласовано, но пока контракт не подписан. Сделку можно считать закрытой, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100%.
Не было никаких сложностей. Очень благодарен президенту «Бенфики» – он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Поступило предложение, сейчас мы в ожидании заключения соглашения.
Не намерен комментировать игровое время Педриньо в «Бенфике». Возможно, этот трансфер является хорошим для обеих сторон.
Напомним, Педриньо может обойтись «Шахтеру» в 18 млн евро.
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