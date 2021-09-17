Агент Погба признался, что его клиент рассматривает возвращение в «Ювентус»
Мино Райола, агент хавбека МЮ Поля Погба поделился с Rai Sport возможными вариантами развития карьеры его клиента:
«У Поля Погба истечёт контракт в июне. Мы обсудим ситуацию с «Манчестер Юнайтед», посмотрим, к чему всё приведёт.
«Ювентус»? Поль по-прежнему любит Турин. Он может вернуться в «Ювентус». Но ситуация ещё и зависит от планов «Ювентуса».
Полузащитник выступал в составе «синьоры» с 2012 по 2016 год, пока не вернулся в МЮ за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В Турине Погба даже стал обладателем Golden Boy – приза лучшему молодому игроку Европы.
Текущий контракт француза истечет летом 2022 года, и за подписью игрока уже выстроилась целая очередь из топ-клубов. Активнее всего над подписанием хавбека работают ПСЖ и «Реал», которые хотят заполучить футболиста свободным агентом.
Но ситуация может кардинально измениться, ведь приход Криштиану Роналду в «Юнайтед» повлиял на Погба, и француз даже задумался о продлении контракта с «дьяволами».
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