Турецкий гранд анонсировал матч с «Динамо»
Агент рассказал, в чем Рамирес уступает Мбокани
Эксперт отметил, что в словацкой лиге сложно найти игрока уровня «Динамо»
24 июля 17:01
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился на своей странице в Фейсбук мнением о новичке «Динамо» Эрике Рамиресе.
Этого парня знаю очень хорошо. И желаю киевскому «Динамо» успеха с адаптацией Эрика. У него приличные габариты, динамики в игре у него нет, это не Мбокани. Играет из глубины вторым темпом.
Как чистый форвард? Есть нюансы с приемом мяча спиной к воротам соперника. Ярко выраженный правша. Хорош в игре головой.
Но уровень словацкой лиги? Надо очень хорошо разбираться в футболе, чтобы найти там игрока уровня «Динамо» Киев. Дай Боже, чтобы все получилось.
Ранее Рамирес поделился эмоциями от своего перехода в столичный клуб.
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