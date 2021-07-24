Агент рассказал, в чем Рамирес уступает Мбокани

Эксперт отметил, что в словацкой лиге сложно найти игрока уровня «Динамо»

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился на своей странице в Фейсбук мнением о новичке «Динамо» Эрике Рамиресе.

Этого парня знаю очень хорошо. И желаю киевскому «Динамо» успеха с адаптацией Эрика. У него приличные габариты, динамики в игре у него нет, это не Мбокани. Играет из глубины вторым темпом. Как чистый форвард? Есть нюансы с приемом мяча спиной к воротам соперника. Ярко выраженный правша. Хорош в игре головой. Но уровень словацкой лиги? Надо очень хорошо разбираться в футболе, чтобы найти там игрока уровня «Динамо» Киев. Дай Боже, чтобы все получилось.

Ранее Рамирес поделился эмоциями от своего перехода в столичный клуб.