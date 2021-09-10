Агуэро: «Барселона» – не фаворит Лиги чемпионов»

Каталонцы не были в полуфинале главного евротурнира уже 6 лет

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал для RAC1 шансы каталонского клуба на победу в Лиге чемпионов:

«Барса» – это «Барса», поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас. Каждый раз, когда я играл против «Барселоны», даже в ее худшем состоянии, мы говорили: «Это «Барселона». Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но остерегайтесь...»

Последний раз «блаугранас» проходили рубеж 1/4 еще в 2015 году, когда смогли взять трофей, обыграв в финале «Ювентус».

После этого каталонцы ни разу не добирались до полуфинала ЛЧ, успев дважды «слить» преимущество в три мяча против «Ромы» в 2018 и «Ливерпуля» в 2019, а также потерпели одно из самых унизительных поражений в своей истории от «Баварии» в 2020 году со счетом 2:8 при домашних трибунах.

Напомним, ранее Агуэро рассказал, когда планирует вернуться на поле.