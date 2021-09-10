Агуэро: «Барселона» – не фаворит Лиги чемпионов»
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал для RAC1 шансы каталонского клуба на победу в Лиге чемпионов:
«Барса» – это «Барса», поэтому мы должны бороться за каждый титул.
Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас.
Каждый раз, когда я играл против «Барселоны», даже в ее худшем состоянии, мы говорили: «Это «Барселона». Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но остерегайтесь...»
Последний раз «блаугранас» проходили рубеж 1/4 еще в 2015 году, когда смогли взять трофей, обыграв в финале «Ювентус».
После этого каталонцы ни разу не добирались до полуфинала ЛЧ, успев дважды «слить» преимущество в три мяча против «Ромы» в 2018 и «Ливерпуля» в 2019, а также потерпели одно из самых унизительных поражений в своей истории от «Баварии» в 2020 году со счетом 2:8 при домашних трибунах.
Напомним, ранее Агуэро рассказал, когда планирует вернуться на поле.
Комментарии 0