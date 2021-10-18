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Агуэро дебютировал за «Барселону»

Форвард вышел на замену в матче с «Валенсией»
Футбол Примерa (Испания)
07:15
Агуэро дебютировал за «Барселону»
Фото: Marca

«Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1).

Дебютировал в матче нападающий Серхио Агуэро. Это его первая игра за каталонцев в сезоне.

Он появился на поле на 87-й минуте, выйдя на замену. С конца августа он был травмирован.

Аргентинец перешел в «Барсу» бесплатно летом. Из «Манчестер Сити». Там он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее Серхио признался, что был разочарован уходом Лионеля Месси.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Серхио Агуэро

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