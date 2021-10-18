Гол и ассист Депая помогли «Барселоне» обыграть «Валенсию» перед «Динамо»
Агуэро дебютировал за «Барселону»
Форвард вышел на замену в матче с «Валенсией»
07:15
Фото: Marca
«Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1).
Дебютировал в матче нападающий Серхио Агуэро. Это его первая игра за каталонцев в сезоне.
Он появился на поле на 87-й минуте, выйдя на замену. С конца августа он был травмирован.
Аргентинец перешел в «Барсу» бесплатно летом. Из «Манчестер Сити». Там он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Ранее Серхио признался, что был разочарован уходом Лионеля Месси.
Комментарии 0