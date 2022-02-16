Агуэро: «Когда я пытаюсь играть в футбол, то задыхаюсь»

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Бывший нападающий Серхио Агуэро рассказал во время эфира в Twitch о своих ощущениях без футбола. Цитирует игрока Daily Mail.

Первые 15 дней были ужасными. Когда это произошло, я подумал, что ничего страшного и все будет хорошо, но когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой палате, где было множество мониторов.

Я понял, что что-то не так. И после двух дней госпитализации я уже начал нервничать».