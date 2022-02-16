Агуэро: «Ощущаю, что сердце не работает как надо»
Агуэро: «Когда я пытаюсь играть в футбол, то задыхаюсь»
Форвард рассказал о своих ощущениях без игры
Фото: Marca
Бывший нападающий Серхио Агуэро рассказал во время эфира в Twitch о своих ощущениях без футбола. Цитирует игрока Daily Mail.
«Когда я пытаюсь играть в футбол, то задыхаюсь. Иногда думаю над тем, смогу ли когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает так, как было раньше.
Первые 15 дней были ужасными. Когда это произошло, я подумал, что ничего страшного и все будет хорошо, но когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой палате, где было множество мониторов.
Я понял, что что-то не так. И после двух дней госпитализации я уже начал нервничать».
В конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры.
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