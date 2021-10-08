Агуэро летом отказал «Ювентусу»

Туринцы хотели подписать форварда

Фото: Marca

Нападающий Серхио Агуэро мог летом оказаться в Италии.

Аргентинец вел переговоры с «Ювентусом» о переходе свободным агентом. Сообщает sport.es.

Впрочем, на игрока вышла «Барселона» и переговоры с «Юве» были свернуты. Агуэро очень хотел играть с Лионелем Месси в одной команде.

Правда, Месси сам ушел из «Барсы» спустя пару недель после перехода Агуэро.

В нынешнем сезоне Серхио еще не играл из-за травмы. Его дебют ожидают в конце октября.