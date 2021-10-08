«Барселона» ожидает возвращение Агуэро в середине октября
Агуэро летом отказал «Ювентусу»
Туринцы хотели подписать форварда
8 октября 10:28
Фото: Marca
Нападающий Серхио Агуэро мог летом оказаться в Италии.
Аргентинец вел переговоры с «Ювентусом» о переходе свободным агентом. Сообщает sport.es.
Впрочем, на игрока вышла «Барселона» и переговоры с «Юве» были свернуты. Агуэро очень хотел играть с Лионелем Месси в одной команде.
Правда, Месси сам ушел из «Барсы» спустя пару недель после перехода Агуэро.
В нынешнем сезоне Серхио еще не играл из-за травмы. Его дебют ожидают в конце октября.
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