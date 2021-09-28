«Барселона» ожидает возвращение Агуэро в середине октября

Форвард еще не играл в этом сезоне

Фото: Marca

«Барселона» ожидает скорое возвращение в строй нападающего Серихо Агуэро.

Аргентинец еще не играл за каталонцев в этом сезоне. Он получил травму в одном из предсезонных матчей, сообщает sport.es.

Ожидается, что его первое появление на поле может состояться уже 17 октября. В тот день «Барселона» сыграет против «Валенсии» в Ла Лиге.

В «Барсу» Агуэро перешел летом из «Манчестер Сити».

Также вернулся после травмы Ансу Фати, забивший в первом же матче.