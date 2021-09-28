Кавани может перейти в «Барселону»
«Барселона» ожидает возвращение Агуэро в середине октября
Форвард еще не играл в этом сезоне
28 сентября 11:49
Фото: Marca
«Барселона» ожидает скорое возвращение в строй нападающего Серихо Агуэро.
Аргентинец еще не играл за каталонцев в этом сезоне. Он получил травму в одном из предсезонных матчей, сообщает sport.es.
Ожидается, что его первое появление на поле может состояться уже 17 октября. В тот день «Барселона» сыграет против «Валенсии» в Ла Лиге.
В «Барсу» Агуэро перешел летом из «Манчестер Сити».
Также вернулся после травмы Ансу Фати, забивший в первом же матче.
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