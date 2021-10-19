Куман: «У нас нет другого пути, как победить «Динамо»
Агуэро рассказал, почему не выбрал 10-й номер в «Барселоне»
Опытный форвард решил взять 19-й
17:55
Серхио Агуэро / Фото: Getty Images
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему выбрал 19-й номер в каталонской команде. Его слова приводит Marca.
«Это номер, под которым я играл на чемпионате мира среди игроков в возрасте до 20 лет. Под ним я играл и в сборной. У Лео была десятка. Когда Пике и другие люди из «Барсы» стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й.
Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он возвращается после травмы воодушевленным. Ансу молод, у него есть талант, который должен помочь нам».
Напомним, завтра «Барселона» сыграет с «Динамо» в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.
Комментарии 0