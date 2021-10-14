Агуэро: «Я никогда не спорил с Гвардиолой»

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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что у него никогда не было конфликтов с Хосепом Гвардиолой во время выступлений за «Манчестер Сити». Слова форварда приводит Marca.



– Нет. У меня никогда не было проблем с Гвардиолой. Я никогда с ним не спорил. Нам действительно пришлось прояснить кое-какие моменты. Когда он прибыл, мы не знали друг друга, был небольшой этап, связанный с пробами и ошибками.

Последние три года были фантастическими. Нечего сказать. Он тренер, который всегда хочет максимума. Если у него есть идея перед матчем, он ее реализовывает.

Неважно, должен ли он оставить в запасе команду, забившую три гола в последних матчах. Имя игрока не имеет значения. Если только это не Месси.

Всегда соглашался с тем, когда мне нужно было играть, а когда нет. Габриэл Жезус, прибыв в Манчестер, сходу начал играть в стартовом составе. Я не сказал ни слова