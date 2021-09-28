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Ахметов: «Главное для «Шахтера» – не просто завоевывать трофеи»
Президент донецкого клуба рассказал о еще одной важной функции команды
28 сентября 19:42
Ринат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о стратегии построения команды. Слова главы донецкого клуба передает пресс-служба «горняков» со ссылкой на La Repubblica.
У нас очень сильные игроки и сильная команда с огромным потенциалом. А еще у нас высокопрофессиональные скауты, которые находят большие таланты и приглашают их в «Шахтер».
Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в «Шахтере» колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится.
Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас – не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра.
Ахметов также рассказал о желании скорого возвращения клуба в Донецк.
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