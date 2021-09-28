Ахметов: «Главное для «Шахтера» – не просто завоевывать трофеи»

Ринат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о стратегии построения команды. Слова главы донецкого клуба передает пресс-служба «горняков» со ссылкой на La Repubblica.

Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в «Шахтере» колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится.

Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас – не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра.