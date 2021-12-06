Ахметов рассказал, что он планирует делать для побед «Шахтера» в Европе

Ринат Ахметов / Фото: РИА Новости

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» рассказал о том, что нужно делать для дальнейших побед «горняков» в Европе.

Но я хочу сказать, что это был 2009 год. А сегодня у нас 2021-й. За эти 12 лет мы не выигрывали европейских трофеев. Нам нужно чаще побеждать. Украинские клубы должны все делать для того, чтобы побеждать в Европе.

А для того, чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать. Чемпионат должен становится лучше и лучше, к нам должны приходить лучшие игроки, лучшие тренеры. Стадионы должны быть переполнены.

Я думаю, что все будет хорошо. Нужно иметь терпение и продолжать инвестировать, и верить в то, что мы будем побеждать и на европейской арене тоже.

- Вспоминая 2009 год, кажется, что рядом с футболкой «Шахтера» должен быть и ваш свитер.

– Тогда все подумали, что я сумасшедший. Тогда я соблюдал все приметы, и после первого тайма я куда-то выбегал из стадиона, сам не знаю, где я был. Я уже 100 раз рассказывал, что в мае месяце я хотел прийти в дубленке и в свитере, в той же одежде, в которой я был, когда мы начали, по-моему, это было 19 февраля, с «Тоттенхэмом» в Донецке.

- Если брать короткую перспективу, каким вы видите «Шахтер» в короткой перспективе?

– Сильным и успешным. «Шахтер» я вижу сильным и успешным, который будет атаковать, атаковать и атаковать.

- И в будущем.

– Очень сильный и очень успешный. А еще в будущем – очень-очень сильным и очень-очень успешным.