Ахметов: «Я не собираюсь продавать «Шахтер», хочу дальше в него инвестировать»

Ринат Ахметов / Фото: ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» рассказал о стоимости своего клуба.

– Это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.

– Сколько клуб стоит сегодня?

– Для того, чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в «Шахтер». Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с «Шахтером», «Шахтер» в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда.