Вацко: «Шахтер» сейчас – как «Динамо». Я буду удивлен даже ничьей с «Интером»
Ахметов: «Сыграть вничью с прошлогодним «Интером» для «Шахтера» было большим везением»
Президент «Шахтера» поделился ожиданиями от матча ЛЧ
28 сентября 12:10
Фото: shakhtar.com
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов считает нынешний «Интер» не менее сильным, чем прошлогодний. Слова функционера приводит La Repubblica.
«Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… «Интер» Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением.
Сегодняшний «Интер» тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки… Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча».
Первая игра состоится в Киеве 28 сентября.
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