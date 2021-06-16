Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Активист на парашюте едва не сорвал матч Франция – Германия. Что это было?

Разбираемся в причинах и последствиях опасного перформанса
Футбол Евро-2020
10:05
Активист на парашюте едва не сорвал матч Франция – Германия. Что это было? Тема дня
Активист Greenpeace внутри чаши стадиона / Фото - twitter.com/franceinfo

Игра между Францией и Германией была украшением первого тура группового этапа Евро-2020. К ней было приковано всеобщее внимание, однако это стало не только положительным моментов для участников противостояния, а также тех, кто в этот вторничный вечер попал на «Альянц Арену» в Мюнхен.

Активисты международной неправительственной организации по защите экологии и окружающей среды Greenpeace также решили воспользоваться громкой вывеской матча и временем его проведения в прайм-тайм и организовали незапланированное шоу прямо перед стартовым свистком.

Парашютист над Альянц-Ареной / Фото - Getty Images

В то время, когда зрители уже заняли свои места на трибунах, а футболисты появились на поле, внутрь чаши стадиона влетел человек на желтом парашюте.

Уже находясь на арене, он задел один из тросов, которым крепится телевизионная камера-паук, и потерял управление над парашютом, едва не влетев в трибуну, но все же с большим трудом выправил положение (на видео со второго ракурса это лучше заметно). Тем не менее, нескольких людей на нижнем ярусе трибуны он все же задел, и их пришлось госпитализировать, о чем после матча сообщил UEFA.

Кстати, во время акции едва не досталось и главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, на скамейку которого посыпались какие-то обломки. Он испугался и забежал под навес скамейки запасных, чтобы хоть как-то спрятаться.

Ну а что же касается смысла акции. На парашюте большими черными буквами красовалась надпись: Kick Out Oil, то есть «Избавьтесь от нефти», а также была подпись – Greenpeace. Она оказалась неслучайной – организация практически сразу на своих страницах в соцсетях подтвердила, что именно она является организатором этого перформанса. Кстати, подпись объяснила еще и появление на парашюте загадочной буквы W с подтеками – это прямое послание немецкому автоконцерну Volkswagen.

«Эй, Volkswagen, время избавиться от нефти! Активисты Greenpeace протестуют против спонсора матча Франция – Германия и требуют: прекратите продавать наносящие вред климату дизельные и бензиновые автомобили!»

UEFA уже назвал акцию опасной и безрассудной, а также пообещал привлечь юристов, чтобы наказать виновных, однако активисты Greenpeace уверены, что сделали все правильно, хотя чуть позже и принесли изинения за то, что нанесли травмы людям.

«Этот протест ни в коем случае не был направлен на то, чтобы помешать игре или причинить вред людям. Мы надеемся, что все в порядке, и никто серьезно не пострадал. Действия Greenpeace всегда мирные и ненасильственные. К сожалению, в этой акции не все прошло по плану».

Кстати, человек, который рисковал жизнью ради послания, травм избежал и успешно приземлился около штрафной площади немецкой команды. К нему сразу же подбежал Антонио Рюдигер.

Фото - AP

Это не первая акция Greenpeace по ходу этого Евро. В частности, перед одни из матчем в Санкт-Петербурге активисты протестовали против токсичных веществ в спортивной форме, в частности, в бутсах и вратарских перчатках, и сыграли в футбол босыми напротив одного из магазинов спортивной экипировки.

Фото - Фонтанка

В сухом остатке можно резюмировать, что Greenpeace все же донес свое послание до большого количества людей, но это было сделано ценой здоровья других людей. Затея сомнительная, которая, судя по всему, не останется без наказания.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Франция - Германия сборная Франции (футбол) сборная Германии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Погба заступился за укусившего его Рюдигера
Погба заступился за укусившего его Рюдигера
Футбол ЕВРО-2020
11:10
Погба признан лучшим игроком матча Франция – Германия
Погба признан лучшим игроком матча Франция – Германия
Футбол Евро-2020
10:46
Баллак считает поражение Германии со счетом 0:1 везением
Баллак считает поражение Германии со счетом 0:1 везением
Футбол ЕВРО-2020
10:25
Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Футбол ЕВРО-2020
09:45
Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня
Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня
Другие
08:42
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Футбол Евро-2020
08:40

Новости: Футбол

Палкин: «Еще два месяца назад обсуждали с Де Дзерби вопрос усиления»
Палкин: «Еще два месяца назад обсуждали с Де Дзерби вопрос усиления»
Украинская Премьер-лига
13:38
Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»
Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»
ЕВРО-2020
13:20
Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Сборная Украины
13:19
«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки
«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки
Премьер-Лига (Англия)
12:57
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
ЕВРО-2020
12:55
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Украинская Премьер-лига
12:41
Экс-футболист сборной Украины: «Если не включим скорости, то не обыграем Северную Македонию»
Экс-футболист сборной Украины: «Если не включим скорости, то не обыграем Северную Македонию»
ЕВРО-2020
12:33
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Украинская Премьер-лига
12:23
Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»
Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»
ЕВРО-2020
12:22
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
7
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00