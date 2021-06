Активист на парашюте едва не сорвал матч Франция – Германия. Что это было?

Активист Greenpeace внутри чаши стадиона / Фото - twitter.com/franceinfo

Игра между Францией и Германией была украшением первого тура группового этапа Евро-2020. К ней было приковано всеобщее внимание, однако это стало не только положительным моментов для участников противостояния, а также тех, кто в этот вторничный вечер попал на «Альянц Арену» в Мюнхен.

Активисты международной неправительственной организации по защите экологии и окружающей среды Greenpeace также решили воспользоваться громкой вывеской матча и временем его проведения в прайм-тайм и организовали незапланированное шоу прямо перед стартовым свистком.

В то время, когда зрители уже заняли свои места на трибунах, а футболисты появились на поле, внутрь чаши стадиона влетел человек на желтом парашюте.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6