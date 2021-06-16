Активист на парашюте едва не сорвал матч Франция – Германия. Что это было?

Разбираемся в причинах и последствиях опасного перформанса

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Активист Greenpeace внутри чаши стадиона / Фото - twitter.com/franceinfo

Игра между Францией и Германией была украшением первого тура группового этапа Евро-2020. К ней было приковано всеобщее внимание, однако это стало не только положительным моментов для участников противостояния, а также тех, кто в этот вторничный вечер попал на «Альянц Арену» в Мюнхен.

Активисты международной неправительственной организации по защите экологии и окружающей среды Greenpeace также решили воспользоваться громкой вывеской матча и временем его проведения в прайм-тайм и организовали незапланированное шоу прямо перед стартовым свистком.

Парашютист над Альянц-Ареной / Фото - Getty Images

В то время, когда зрители уже заняли свои места на трибунах, а футболисты появились на поле, внутрь чаши стадиона влетел человек на желтом парашюте.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6 — Get French Football News (@GFFN) June 15, 2021

Уже находясь на арене, он задел один из тросов, которым крепится телевизионная камера-паук, и потерял управление над парашютом, едва не влетев в трибуну, но все же с большим трудом выправил положение (на видео со второго ракурса это лучше заметно). Тем не менее, нескольких людей на нижнем ярусе трибуны он все же задел, и их пришлось госпитализировать, о чем после матча сообщил UEFA.

FLASH - Peu avant le coup d’envoi de #FRAALL, un ULM de #GreenPeace a heurté un câble de l’#AllianzArena et a manqué de peu de s’écraser sur les tribunes. L’engin s’est finalement posé sur la pelouse. 2 personnes seraient blessées. (via @vincentduluc) pic.twitter.com/yVB73z9vDx — Mediavenir (@Mediavenir) June 15, 2021

Кстати, во время акции едва не досталось и главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, на скамейку которого посыпались какие-то обломки. Он испугался и забежал под навес скамейки запасных, чтобы хоть как-то спрятаться.

Ну а что же касается смысла акции. На парашюте большими черными буквами красовалась надпись: Kick Out Oil, то есть «Избавьтесь от нефти», а также была подпись – Greenpeace. Она оказалась неслучайной – организация практически сразу на своих страницах в соцсетях подтвердила, что именно она является организатором этого перформанса. Кстати, подпись объяснила еще и появление на парашюте загадочной буквы W с подтеками – это прямое послание немецкому автоконцерну Volkswagen.

«Эй, Volkswagen, время избавиться от нефти! Активисты Greenpeace протестуют против спонсора матча Франция – Германия и требуют: прекратите продавать наносящие вред климату дизельные и бензиновые автомобили!»

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

UEFA уже назвал акцию опасной и безрассудной, а также пообещал привлечь юристов, чтобы наказать виновных, однако активисты Greenpeace уверены, что сделали все правильно, хотя чуть позже и принесли изинения за то, что нанесли травмы людям.

«Этот протест ни в коем случае не был направлен на то, чтобы помешать игре или причинить вред людям. Мы надеемся, что все в порядке, и никто серьезно не пострадал. Действия Greenpeace всегда мирные и ненасильственные. К сожалению, в этой акции не все прошло по плану».

Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten. Wir hoffen, dass es allen gut geht und niemand ernsthaft verletzt wurde. Greenpeace Aktionen sind immer friedlich und gewaltfrei. Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen. — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

Кстати, человек, который рисковал жизнью ради послания, травм избежал и успешно приземлился около штрафной площади немецкой команды. К нему сразу же подбежал Антонио Рюдигер.

Фото - AP

Это не первая акция Greenpeace по ходу этого Евро. В частности, перед одни из матчем в Санкт-Петербурге активисты протестовали против токсичных веществ в спортивной форме, в частности, в бутсах и вратарских перчатках, и сыграли в футбол босыми напротив одного из магазинов спортивной экипировки.

Фото - Фонтанка

В сухом остатке можно резюмировать, что Greenpeace все же донес свое послание до большого количества людей, но это было сделано ценой здоровья других людей. Затея сомнительная, которая, судя по всему, не останется без наказания.