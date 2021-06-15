Автогол Хуммельса помог Франции минимально одолеть Германию

Битва тяжеловесов мирового футбола завершилась победой команды Дешама

Хуммельс забил в свои ворота / Фото: Reuters

В матче 1-го тура Евро-2020 встречались тяжеловесы мирового футбола.

С первых минут Германия больше контролировала мяч, но это не приносило команде Йоахима Лева особых дивидендов.

А затем Франция забила в контратаке: Люка Эрнандес сделал мощный прострел с левого фланга, который замкнул защитник сборной Германии Матс Хуммельс – это автогол.

Команды ушли на перерыв при минимальном перевесе Франции.

Лучшие моменты первого тайма:

В начале второго тайма немцы снова чаще контролировали мяч, но Франция очень грамотно оборонялась, выбегая в опасные контратаки, которые не раз могли завершиться вторым голом в воротах Мануэля Нойера.

Стоит отметить, что во 2-м тайме арбитр не засчитал 2 гола сборной Франции из-за офсайда.

Таким образом, Франция взяла важные 3 очка в группе смерти. Напомним, в параллельном матче группы F Португалия разгромила Венгрию (3:0).

Евро-2020, 1-й тур

Франция – Германия 1:0

Гол: Хуммельс, 20, автогол

Франция: Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Гозенс (Фолланд, 87), Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих (7).