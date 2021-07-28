Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды
«Аль-Айн» Реброва пытался перехватить бразильца у «Динамо»
Вингер мог оказаться в ОАЭ
Алдемира Феррейру / фото - FootBoom
Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров пытался переманить в свой клуб игрока, которым интересовалось «Динамо», сообщает mercadodofutebol.
Бразильским вингером «Гремио» Алдемирой Феррейру интересовался эмиратский клуб, но договориться о трансфере не получилось.
Латиноамериканцы отказались отдавать нападающего в аренду за 4 миллиона евро с правом выкупа за 11 миллионов.
Ранее игрок мог стать футболистом киевского «Динамо».
Напомним, экс-игрок «Шахтера» перебрался в ОАЭ.
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