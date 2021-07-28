Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 7
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован

«Аль-Айн» Реброва пытался перехватить бразильца у «Динамо»

Вингер мог оказаться в ОАЭ
Футбол В мире
11:30
«Аль-Айн» Реброва пытался перехватить бразильца у «Динамо»
Алдемира Феррейру / фото - FootBoom

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров пытался переманить в свой клуб игрока, которым интересовалось «Динамо», сообщает mercadodofutebol.

Бразильским вингером «Гремио» Алдемирой Феррейру интересовался эмиратский клуб, но договориться о трансфере не получилось.

Латиноамериканцы отказались отдавать нападающего в аренду за 4 миллиона евро с правом выкупа за 11 миллионов.

Ранее игрок мог стать футболистом киевского «Динамо».

Напомним, экс-игрок «Шахтера» перебрался в ОАЭ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Динамо Киев Сергей Ребров

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Дженоа» надеется продать своего форварда ради Супряги
«Дженоа» надеется продать своего форварда ради Супряги
Футбол Украинская Премьер-лига
11:52
Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды
Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
Вратарь «Динамо» назвал предсезонку киевлян успешной
Вратарь «Динамо» назвал предсезонку киевлян успешной
Футбол Украинская Премьер-лига
08:07
Источник: Кулач подпишет с «Динамо» полноценный контракт
Источник: Кулач подпишет с «Динамо» полноценный контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
07:35
Экс-футболист «Динамо» покинет «Спортинг» после победы в национальном первенстве
Экс-футболист «Динамо» покинет «Спортинг» после победы в национальном первенстве
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 20:13
«Минай» объявил о подписании 6-х игроков
«Минай» объявил о подписании 6-х игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июля 19:55

Новости: Футбол

Президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с Первой лиги
Президент «Альянса» подтвердил, что клуб снимается с Первой лиги
Первая лига
13:59
Гордон: «Сборная России – орудие Путина»
Гордон: «Сборная России – орудие Путина»
В Европе
13:53
Де Дзерби прокомментировал новость о трансляциях матчей «Шахтера» на итальянском ТВ
Де Дзерби прокомментировал новость о трансляциях матчей «Шахтера» на итальянском ТВ
Украинская Премьер-лига
13:25
Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Примерa (Испания)
13:16
Полиция отклонила обращение Руни в полицию касательно фото с голыми девушками
Полиция отклонила обращение Руни в полицию касательно фото с голыми девушками
Премьер-Лига (Англия)
13:11
Алан Патрик: «Могли забить «Ингульцу» больше»
Алан Патрик: «Могли забить «Ингульцу» больше»
Украинская Премьер-лига
13:09
Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать защитника «Интера»
Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать защитника «Интера»
Серия А (Италия)
12:57
Джо Харт может перебраться в чемпионат Шотландии
Джо Харт может перебраться в чемпионат Шотландии
Премьер-Лига (Англия)
12:51
«Альянс» расформируют после матча со скандальным судейством
«Альянс» расформируют после матча со скандальным судейством
Первая лига
12:33
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
6
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости