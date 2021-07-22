Алаба назвал игроков, с которыми хотел бы поиграть

С одним из них он уже вряд ли вместе выйдет на поле

Флорентино Перес и Давид Алаба / фото - Real Madrid CF

Вчера защитник Давид Алаба был официально представлен в качестве игрока мадридского «Реала». Австриец рассказал Marca, с кем бы он хотел сыграть:

«Рамос играл в клубе больше десяти лет и был очень хорош. Нося футболку с четвертым номером, он стал настоящим лидером команды. Было бы здорово с ним поиграть, конечно. Мне это было бы в удовольствие. Разумеется, и с Вараном мне хочется поиграть, он отличный футболист, прекрасный защитник с выдающимися навыками».

Вряд ли Алаба сможет когда-то сыграть за один клуб с Серхио Рамосом, ведь испанец этим летом покинул мадридскую команду, а учитывая его преклонный футбольный возраст, то он уже не вернется в «Реал» в качестве игрока.

Выйти на поле вместе с Рафаэлем Вараном у австрийца тоже может не получится, ведь француз планирует в ближайшее время оформить свой переход в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Алаба взял номер Рамоса в «Реале».