Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале»

Австриец присмотрел себе другое амплуа

Давид Алаба / фото - The Real Champs

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не хочет играть на позиции защитника в новом клубе, сообщает издание Marca.

29-летний футболист мечтает играть за «сливочных» в полузащите, потому что устал играть защитника в «Баварии» и сборной Австрии.

С другой стороны, «Реал» подписывал игрока на замену Серхио Рамосу и хочет, чтобы тот играл на позиции центрального защитника.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти уже работал с игроком в «Баварии» и даже задействовал его в опорной зоне.

Но тренеру будет невероятно сложно вписать игрока в полузащиту, ведь несменный трезубец в центре поля: Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос до сих пор находится в отличной форме и показывает футбол высокого уровня. К тому же, у мадридцев есть Федерико Вальверде, на которого хотят делать ставку в будущем.

А с другой стороны, в обороне «Реала» могут появится серьезные проблемы, ведь команду уже покинул многолетний лидер обороны Рамос, а его партнер по центру защиты Рафаэль Варан находится в шаге от перехода в МЮ.

Напомним, бывший тренер Андрея Лунина рассказал, как готовил игрока к «Реалу».