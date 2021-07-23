Алаба: «Здорово, что снова смогу работать с Анчелотти»

Защитник перешел в «Реал»

Давид Алаба / Фото: Twitter

Новоиспеченный защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал свой трансфер в «королевский клуб». Его слова приводит пресс-служба «сливочных».

«Многие футболисты мечтают об этом моменте — однажды сыграть за самый большой клуб в мире. «Реал» всегда был для меня приоритетом. Когда поступило предложение, я с первого момента понял, что хочу приехать сюда. Разговаривал перед этим с Кроосом и Марсело.

Здорово, что снова смогу работать с Анчелотти. Я знаю его еще по работе в мюнхенской «Баварии». Наши отношения были действительно очень хорошими, и я очень счастлив, что мы снова можем работать вместе».

Напомним, «Реал» официально презентовал Алабу 22-го июля.