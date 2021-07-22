Алаба: «Жаль, что Зидан покинул «Реал»

В то же время австриец рад вновь поработать с Карло Анчелотти

Алаба на тренировке «Реала» / Фото: пресс-служба клуба

Австрийский универсал Давид Алаба признался, что был расстроен уходом Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала». В то же время 29-летний игрок рад вновь поработать с Карло Анчелотти:

«Мне было жаль, что Зидан покинул клуб, но я также очень рад видеть Анчелотти. Я знаю его по тому времени, когда был в Мюнхене. Я снова видел его несколько минут назад, и мне очень приятно, что мы сможем с ним поработать. Мы поговорили всего пару минут и мало говорили о футболе. Я разносторонний игрок. Не секрет, что могу играть на разных позициях. Решение остается за тренером, и я ему доверяю. Игра с тремя центральными защитниками – это система, которая зависит от того, где тренер хочет видеть каждого игрока».

Алаба перешел в «Реал» этим летом на правах свободного агента и взял себе номер Серхио Рамоса, который переехал в Париж.