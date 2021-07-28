Алан Патрик: «Могли забить «Ингульцу» больше»

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Хавбек «Шахтера» Алан Патрик поделился впечатлениями от матча стартового тура УПЛ, где его команда обыграла «Ингулец» (2:1):

Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то что в конце было чуть больше прессинга, давления. Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру.

Не хватило пространства впереди, в атаке – мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать».