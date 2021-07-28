Бессмертный рассказал о недооценке со стороны «Шахтера»
Алан Патрик: «Могли забить «Ингульцу» больше»
«Горняки» доминировали по ходу встречи
фото - ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Алан Патрик поделился впечатлениями от матча стартового тура УПЛ, где его команда обыграла «Ингулец» (2:1):
«Очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен – важно начинать побеждать. Это была наша цель.
Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то что в конце было чуть больше прессинга, давления. Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру.
Не хватило пространства впереди, в атаке – мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать».
Наставник «горняков» Роберто Де Дзерби также считает, что его команда могла громить соперника.
Следующий матч «Шахтер» сыграет со «Львовом» 30-го июля. В стане оппонентов бушевал коронавирус, но сейчас все игроки вылечились.
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