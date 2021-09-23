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Алан Патрик: «Мы сконцентрированы на том, чтобы выиграть УПЛ и Кубок Украины»

«Шахтер» в хорошем настроении после победы над «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 сентября 23:00
Алан Патрик: «Мы сконцентрированы на том, чтобы выиграть УПЛ и Кубок Украины»
Алан Патрик / Фото:ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Алан Патрик поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

«После сложного сезона в прошлом году, команда хорошо подготовилась к этому моменту. Мы прекрасно знали, насколько важен для нас этот трофей в начале сезона.

Сейчас мы чувствуем себя очень уверенно, чтобы продолжать сезон. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы выиграть Кубок Украины и, конечно же, чемпионат».


В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» уступает «Динамо» 3 очка.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Шахтер Донецк Алан Патрик

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