Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Алан Патрик: «Мы сконцентрированы на том, чтобы выиграть УПЛ и Кубок Украины»
«Шахтер» в хорошем настроении после победы над «Динамо»
23 сентября 23:00
Алан Патрик / Фото:ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Алан Патрик поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).
«После сложного сезона в прошлом году, команда хорошо подготовилась к этому моменту. Мы прекрасно знали, насколько важен для нас этот трофей в начале сезона.
Сейчас мы чувствуем себя очень уверенно, чтобы продолжать сезон. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы выиграть Кубок Украины и, конечно же, чемпионат».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» уступает «Динамо» 3 очка.
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