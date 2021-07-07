Альба: «Это тяжелый удар по сборной Испании»

Жорди Альба / Фото: Getty Images

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о поражении от Италии в полуфинале Евро-2020 (1:1, пен. 2:4). Его слова приводит As.

Очень жаль, что сегодня так вышло. Мы противостояли одной из лучших сборных Италии, что я помню. Мы заслуживали еще один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такой команды. Надеюсь, буду выступать тут настолько долго, насколько смогу показывать уровень.

Сопернику пришлось довести дело до пенальти. Люди горды этой Испанией. Мы отдали все, упорно работали. Команда провела великолепный турнир, и мы благодарим всех, кто болел за нас все это время. Мы должны гордиться тем, чего достигли. Лично я могу еще многое дать сборной».