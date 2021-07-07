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Альба: «Это тяжелый удар по сборной Испании»

«Фурия роха» вылетела с Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:26
Альба: «Это тяжелый удар по сборной Испании»
Жорди Альба / Фото: Getty Images

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о поражении от Италии в полуфинале Евро-2020 (1:1, пен. 2:4). Его слова приводит As.

«Это тяжелый удар, мы заслуживали большего. Но таковы пенальти. Мы гордимся партнерами по команде, персоналом. У нас сложился потрясающий коллектив. Мы проиграли, но гордимся продленной работой.

Очень жаль, что сегодня так вышло. Мы противостояли одной из лучших сборных Италии, что я помню. Мы заслуживали еще один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такой команды. Надеюсь, буду выступать тут настолько долго, насколько смогу показывать уровень.

Сопернику пришлось довести дело до пенальти. Люди горды этой Испанией. Мы отдали все, упорно работали. Команда провела великолепный турнир, и мы благодарим всех, кто болел за нас все это время. Мы должны гордиться тем, чего достигли. Лично я могу еще многое дать сборной».


Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.

Прогноз на второй полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Жорди Альба Италия – Испания

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